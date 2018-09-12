BadComedian прокомментировал мировое соглашение с Kinodanz

Ранее студия подала на блогера в суд, заявив о нарушении авторских прав. Новость об этом вызвала широкий общественный резонанс.

Киноблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, прокомментировал новость о заключении мирового соглашения с кинокомпанией Kinodanz. В своем паблике в Вконтакте обзорщик сообщил, что пока не видит смысла подводить итоги, пока ситуация не дойдет до логического завершения.

До 24 июня комментировать что-то не имеет смысла, так-как нет подкрепления действиями. Ждём 24. По итогам заседания в суде уже сообщу, что и как, –

написал BadComedian.

Напомним, что 18 июня адвокат видеоблогера Сергея Панченко заявил о заключении мирового соглашения между блогером и студией Kinodanz.

Ранее Баженов сообщил, что представители компании подали на него в суд, заявив о нарушении авторских прав в обзоре фильма "За гранью реальности". Кинокомпания намеревалась отсудить у него 1 млн рублей.

Фото: Вк/BadComedian