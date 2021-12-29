B Петербурге покажут лучшие фильмы Лондонского фестиваля анимации

Фильмы будут транслировать с оригинальной звуковой дорожкой и субтитрами на русском языке.

Со следующего четверга, 24 февраля, в Петербурге покажут лучшие фильмы из программы Лондонского фестиваля независимой анимации LIAF. Киносеансы пройдут в кинотеатре "Родина", киноцентре "Лендок" и кинотеатре "OutCinema".

На этот раз в подборке оказалось 9 короткометражных В подборке этого года девять короткометражных анимационных фильмов, выполненных художниками-аниматорами из Европы и Азии. Зрители увидят разнообразные анимационные техники, в том числе кукольную анимацию и 3D эксперименты.

Режиссеры поднимают важные темы: экологии, отношений с окружающим миром и собственным телом, миграции и другие.

Фото: организаторы (скриншот "ДжейДжей")