B Петербурге ликвидированы цеха по производству подпольного алкоголя

Производство наладил уроженец Эстонии.

Во вторник, 9 ноября, в пресс-службе ГУ МВД по городу и области сообщили Piter.tv, что полицейские пресекли производство поддельного алкоголя в двух подпольных цехах, принадлежащих одному человеку – 46-летнему уроженцу Эстонии.

В начале октября полицейские обнаружили, что в гаражах на Суздальском проспекте разливают алкоголь. Тогда были изъяты полтонны жидкости сомнительного качества, оборудование, стеклотару и фальшивые акцизные марки. По факту возбудили уголовное дело по статье о подделки акцизных марок.

Через некоторое время был найден второй цех, уже на Учительской улице. Сотрудники полиции изъяли 4 тонны 200 литров спиртосодержащей продукции, часть из которой была разлита в бутылки с этикетками известных брендов. Помимо прочего нашли склад поддельных сигарет, оборудование, этикетки.

Владельца задержали.

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Видео: официальный сайт ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти