БПЛА RQ-4 Global Hawk снова занял свой пост в акватории нейтрального воздушного пространства Чёрного моря

Аналитики рассказали о передвижении дрона из недружественной для РФ страны.

Американский разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk снова занял свой пост в акватории нейтрального воздушного пространства Чёрного моря. Соответствующее заявление сделали представители Telegram-канала SHOT. Специалисты объяснили, что около пяти часов утра накануне дрон с позывным FORTE10 стартанул с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла, расположенной на Сицилии. БПЛА петлял над акваторией Черного моря. Спустя 12 часов беспилотник влетел в воздушное пространство Болгарии, после чего вернулся обратно в нейтральные воды. Известно, что объект приближался на расстояние примерно в 140 километров от полуострова Крым.

Напомним, что российские истребители 28 августа отгоняли Global Hawk из Чёрного моря. В тот раз назойливая "птичка" изменила свое направление полёта, покинув район ведения воздушной разведки. RQ-4 Global Hawk представляет из себя стратегический БПЛА США. ОН способен летать высоте до 18 тысяч метров и имеет дальность полёта более 12 300 морских миль (примерно 23 тысячи километров). Дрон максимально может находиться в небе до 36 часов.

Обломки сбитого в Подмосковье беспилотника показали на видео.

Фото и видео: Telegram / SHOT