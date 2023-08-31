Обломки сбитого в Подмосковье беспилотника показали на видео

В интернете появились кадры с поврежденными элементами дрона.

Военнослужащие 31 августа перехватили на территории Московской области беспилотник. Правоохранительные органы нашли его обломки в районе деревни Глиньково. Журналисты телеканала "360" разместили кадры с этим аппаратом. Известно, что к поиску фрагментов БПЛА подключились сотрудники МВД, Спасатели, а также другие специалисты. Установлено, что обломки беспилотника разлетелись по территории лесополосы. Они находились вдалеке от жилого сектора населенного пункта. В результате оперативных мероприятий на деревьях и в траве были найдены механизмы, а также металлические и деревянные детали корпуса

Напомним, что ранее руководитель Воскресенского городского округа Алексей Малкин сообщил местному населению о том, что хлопок со стороны кукурузного поля услышали очевидцы около семи часов утра. В деревнях Глиньково и Марчуги повреждений региональные власти не обнаружили.

Звук взрыва в Брянске попал на камеру видеонаблюдения.

Фото и видео: Телеканал "360"