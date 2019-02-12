Московский художник Анна Тагути изучает человеческое лицо как географический объект. Поэтому портреты Тагути на выставке в Эрарте и размером с большую школьную карту. Оторваться от этого необычного зрелища невозможно, работы удивляют и завораживают. Говорят, что лицом к лицу лица не увидать - так что дистанция и размер имеют решающее значение.

БОЛЬШОЙ ПОРТРЕТ: выставка Кати-Анны Тагути в Эрарте АРТЛИКБЕЗ № 191 арт-критик: Вадим Климов, операторы: Данил Антропов, Игорь Борисов; музыка: StrangeZero Санкт-Петербург, 10 февраля 2019 #артликбез #питер #эрарта #спб #искусство #портрет #живопись #арт #зима #Тагути #киноликбез