Баскетбольный "Зенит" выйдет на паркет против "Химок" в понедельник

За этот месяц "желто-синие" приезжают в Северную столицу уже во второй раз.

Баскетбольные "Зенит" и "Химки" проведут матч на "Сибур Арене" в рамках Единой лиги ВТБ. Игра состоится 9 декабря в 19.30.

В Евролиге сине-бело-голубые отдал победу химчанам со счетом 73:87. Подмосковная команда победила во всех своих 9 встречах, возглавив турнирную таблицу. Петербуржцы занимают в ней лишь восьмую строчку.

Главный тренер "Зенита" Жоан Плаза не отрицает опасность соперника. Но его подопечные постараются навязать в игре "Химкам" жесткую борьбу и дать минимум свободы, передает пресс-служба команды слова тренера. Сине-бело-голубые хотят повторить победу над АСВЕЛом.

Ранее мы сообщали, что петербургский клуб одержал победу после четырех поражений подряд.

Фото: официальный сайт БК "Зенит"