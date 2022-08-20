В Петербурге обсудят будущее строительства: стартует конференция БИМАК-2026

В конце апреля Санкт-Петербург станет площадкой для обсуждения ключевых изменений в строительной отрасли.

С 27 по 30 апреля в СПбГАСУ пройдет международная конференция БИМАК-2026, посвящённая цифровым технологиям и их влиянию на архитектуру и строительство.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", мероприятие соберёт специалистов из разных сфер — от инженеров и архитекторов до разработчиков программного обеспечения и представителей органов власти. В центре внимания — технологии BIM, которые всё активнее используются при проектировании зданий и управлении строительными процессами.

Одной из заметных тем станет применение цифровых инструментов в сохранении исторического наследия. Участники обсудят, как современные технологии помогают воссоздавать архитектурные объекты в цифровой среде и точнее планировать реставрационные работы. В качестве примеров рассматриваются знаковые площадки, включая Главный штаб и Театр на Таганке.

Отдельное внимание уделят подготовке специалистов. Эксперты отмечают, что строительная отрасль быстро меняется, и вместе с технологиями растут требования к знаниям и навыкам. Сегодня важно не просто владеть конкретными программами, а понимать принципы цифрового моделирования.

В рамках конференции также пройдут образовательные соревнования для студентов и школьников. Их итоги подведут в последний день работы форума.

Организаторы отмечают, что БИМАК уже стал одной из ключевых площадок для профессионального диалога о будущем отрасли. В этом году конференция пройдет в очном формате с возможностью дистанционного подключения.

Фото: сайт международной конференции БИМАК-2026