БДТ представил публике театральный сериал по мотивам "Трех толстяков" Олеши

По "Трем толстякам" Юрия Олеши в БДТ готовят театральную трилогию.

В Большом драматическом театре Петербурга ставят “многосерийную“ постановку по мотивам произведения “Три толстяка”. Режиссер Андрей Могучий обратился к творчеству Юрия Олеши, решив создать трехдневный спектакль.

Первый эпизод получил название “Восстание”, второй и заключительный в настоящее время еще не получили наименования. Согласно предварительных сведений, БДТ планирует запустить следующую часть только в конце весны.

Отметим, что в кассах города уже можно приобрести билеты на первую часть театральной трилогии.