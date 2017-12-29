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БДТ представил публике театральный сериал по мотивам "Трех толстяков" Олеши
Сегодня, 10:08
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lesjasap
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БДТ представил публике театральный сериал по мотивам "Трех толстяков" Олеши

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По "Трем толстякам" Юрия Олеши в БДТ готовят театральную трилогию.

В Большом драматическом театре Петербурга ставят “многосерийную“ постановку по мотивам произведения “Три толстяка”. Режиссер Андрей Могучий обратился к творчеству Юрия Олеши, решив создать трехдневный спектакль. 
 
Первый эпизод получил название “Восстание”, второй и заключительный в настоящее время еще не получили наименования. Согласно предварительных сведений, БДТ планирует запустить следующую часть только в конце весны.
 
Отметим, что в кассах города уже можно приобрести билеты на первую часть театральной трилогии.
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Теги: бдт , театральный сериал , три толстяка , юрий олеша
Категории: Новости СПб Культура Театры

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