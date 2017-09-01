Азия Ардженто: кто это, фото, страница Instagram

Актриса Азия Ардженто прославилась во всем мире после истории с предполагаемым совращением подростка. Специально для ее новых поклонников из России - фото, видео и Instagram Азии Ардженто (X-Factor).

На этой неделе стало известно об увольнении актрисы Азии Ардженто из телепроекта X-Factor - точнее, из его итальянской версии. Неофициально поводом исключения горячей брюнетки из пула жюри является ее возможная интимная связь с подростком. Канал Piter.TV рассказывает все, что известно о страсти Азии Ардженто к юным мальчикам, ее отношениях с Джимми Беннеттом, а также публикует фото итальянской звезды.

Кто такая Азия Ардженто?

Это не просто итальянка с именем, напоминающим псевдоним звезды фильмов для взрослых. На самом деле, Азия Ардженто - весьма популярный в Европе человек. Да, ее хуже знают в США, Азии и России. Но в целом, это артистка всемирного масштаба.

Ее полное имя - Азия Ария Анна Мария Виттория Росса Арджент. В Италии ее знают не только как актрису, но и как кинорежиссера, сценариста и даже певицу. Причем к своим 42 годам наша героиня успела сняться в весьма серьезных кинолентах. Среди них - исторические фильмы, экранизация классики, байопики великих ученых. Например, фильмы "Мария-Антуаннетта", "Синдром Стендаля", "Пурпурная дива","Призрак оперы". С другой стороны, Азия Ардженто участвовала и в классических хитах вроде "Трех иксов" и ""Сказок стриптиз-клуба". Самые известные режиссерские работы итальянки - "Цыпочки" и "Пойми меня, если сможешь".

Азия Ардженто и Джимми Беннетт

В разное время Азии Ардженто приписывали интимную связь с Харви Вайнштейном, Брайоном Молко, Энтони Бурденом... Все эти слухи и слушки меркнут на фоне недавних обвинений в растлении Джимми Беннетта. Особенно, учитывая тот факт, что сама брюнетка незадолго до этого обвинила старика Харви Вайнштейна в домогательствах. А теперь сама она подвергается общественной обструкции из-за откровенний юного актера.

Итак, Джимми Беннетт - восходящая звезда Голливуда. Сейчас парню 22 года, но в кино он начал сниматься с ранних лет. В том числе, в 7 лет снялся в тех самых "Цыпочках" режиссера Азии Ардженто. Долгое время парень называл старшую подругу своим близким приятелем, выкладывал совместные фото с ней и лестно отзывался о коллеге в интервью. А неделю назад... признался, что она совратила его, когда молодому человеку было всего 17 лет. И выложил фото-пруф их близкого общения.

Джимми Беннетт не вдавался в подробности "изнасилования", однако заявил, что эта история травмировала его на всю жизнь. Якобы актер долгое время скрывал это происшествие 2013 года, но решил не держать "боль" в себе. Азия Ардженто опровергла слухи о связи, и назвала слова дружка клеветой. Хотя в одном из таблоидов уже появилась аудиозапись, где женский голос, очень похожий на тембр Ардженто, фактически признается в изнасиловании мальчугана. Дама оправдывается, что не знала его истинного возраста, и ссылается на возраст согласия в 15 лет (европейская норма, но ЧП все-таки случилось в США).

Азия Ардженто - лучшие фото из Instagram

Что все это - скандал ради хайпа, клевета или история о том, как Азия Ардженто наступила на "грабли" Харви Вайнштейна? Пусь в этом разбирается суд и голливудская тусовка. Как минимум, места в популярном телешоу X-Factor красавица-актриса уже решилась.

Парадоксально, но в России многие узнали про талантливую итальянку только после этой "желтой истории". Десятки мужчин пишут в соцсетях, что не понимают Джимми Беннетта. Сложно поспорить - лучшие фотографии Азии Ардженто из Instagram наверняка влюбили в нее миллионы мужчин (кто знает, может быть, и подростков). Да и если рассказать эту историю, например, Алле Пугачевой и Максиму Галкину, то они будут долго смеяться... или смогут поделиться с Джимми Беннеттом секретом счастливой жизни в неравных по возрасту парах.

Кстати, в Instagram у итальянки затишье - она не постит туда ничего уже больше месяца. Кто знает, может актриса залегла на дно накануне скандала, который все-таки дошел до внимательных ушей европейских папарацци. Но самое страшное - наплыв гневных комментаторов, многие из которых посылают экс-кумиру страшные ругательства и даже грозятся отнять у Азии детей (а знают ли твои малышки, что ты педофилка - пишут люди).

Фото и видео: Instagram