Азербайджанский фитнес-тренер задержан в Москве по запросу Армении

Кямиль Зейналлы рассказал о ситуации в видеообращении.

В Москве задержан известный азербайджанский тренер по фитнесу Кямиль Зейналлы. Соответствующее заявление иностранец сделал в видеообращении, размещенном в социальных сетях. Мужчина пояснил, что по возвращению в Баку его поймали сотрудники правопорядка по запросу армянской стороны, которая объявила его в международный розыск. Инцидент произошел на территории московского аэропорта "Домодедово". В результате в среду, 21 февраля, правонарушитель предстанет перед российской судебной системой.

Я уже третий раз в России, но меня задержали только сейчас. Надеюсь на поддержку наших госструктур. В настоящее время я нахожусь в отделении полиции. Надеюсь — всë уладится Кямиль Зейналлы, тренер

По словам Зейналлы, полицейские сообщили ему о том, что он может быть передан Армении. Фитнес-тренер уточнил, что власти Еревана разыскивают его с мая 2023 года. По каким именно причинам гражданин Азербайджана объявлен в розыск властями Армении, публично не уточняется.

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Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье