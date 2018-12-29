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Авиакомпания Azal решила не загружать багаж 50 петербуржцев из-за перевеса
Сегодня, 7:34
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lesjasap

Авиакомпания Azal решила не загружать багаж 50 петербуржцев из-за перевеса

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Вещи из Баку доставят на следующий день, после приземления туристов.

Азербайджанская авиакомпания Azal "забыла" багаж 50 петербуржцев в Баку. По данным сотрудников компании-перевозчика, клиенты смогут получить личные вещи только в понедельник. Причиной того, что пассажиры несвоевременно заберут багаж стало то, что самолет был перегружен, в связи с чем было принято решение отправить багаж в Северную столицу позже.

Отметим, что снова увидеть багаж туристы смогут только в 11 утра 14 января. Именно в это время должен приземлиться рейс, на который загрузят вещи путешественников.

Фото: Pixabay.com

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Теги: azal, авиакомпания, багаж в баку, баку, туристы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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