В Ботаническом саду Петра Великого расцвели азалии

Период цветения азалий продолжается около месяца.

Азалии расцвели в Ботаническом саду Петра Великого: эта красочная картина будет радовать посетителей до середины апреля.

Александра Волчанская, ведущий агроном сада, отметила, что появление цветов азалий традиционно символизирует приход весны в Петербург. Это впечатляющее зрелище, когда оранжерея заполняется яркими цветами.

Период цветения азалий продолжается около месяца: за это время посетители смогут насладиться разнообразием сортов растения. Затем эстафету примут другие весенние цветы.

Фото: Telegram / Ботанический сад Петра Великого. Санкт-Петербург