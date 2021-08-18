Автозавод "Москвич" возобновил работу в Москве. Об этом сообщает "РИА Новости".
На территории предприятия стартовала церемония запуска серийного производства кроссовера "Москвич 3". Модель оснащена бензиновым турбомотором на 1,5 литра (150 л.с.) в паре с автоматической трансмиссией CVT или шестиступенчатой "механикой". Ее длина составляет 4410 мм.
Также сообщается, что внешний вид "Москвича 3" отличается геометрическими линиями кузова и современной светодиодной оптикой.
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Видео: Telegram / РИА Новости
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