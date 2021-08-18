  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:48
119
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Автозавод "Москвич" возобновил работу

0 0

На территории предприятия стартовала церемония запуска серийного производства кроссовера "Москвич 3".

Автозавод "Москвич" возобновил работу в Москве. Об этом сообщает "РИА Новости".

На территории предприятия стартовала церемония запуска серийного производства кроссовера "Москвич 3". Модель оснащена бензиновым турбомотором на 1,5 литра (150 л.с.) в паре с автоматической трансмиссией CVT или шестиступенчатой "механикой". Ее длина составляет 4410 мм.

Также сообщается, что внешний вид "Москвича 3" отличается геометрическими линиями кузова и современной светодиодной оптикой.

Ранее Путин поручил Мантурову следить за стоимостью автомобилей.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: автозавод, москвич, москвич 3, производство автомобилей
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии