В Петербурге автовор сорвал бизнесмену развод, украв 1,5 млн рублей

Похищенные деньги предназначались бывшей жене.

Полиция Выборгского района Петербурга разыскивает незнакомца, который выкрал из дорогой иномарки BMW X5 крупную сумму денег и тем самым сорвал бизнесмену развод. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Потерпевший обратился в полицию 18 февраля. Внедорожник, принадлежащий строительной компании, был припаркован у дома №15 по Выборгскому шоссе. В период с 16 до 22 часов неизвестный разбил стекло правой задней двери авто и вытащил сумку, в которой лежали 1,5 млн рублей.

Потерпевшим оказался 36-летний директор компании. Он рассказал, что деньги приготовил для своей жены и должен был отдать их при разводе.

С места парковки были изъяты записи с камер наружного видеонаблюдения. Ведется расследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали рецидивиста за мошенничество в сфере недвижимости.

Фото: Piter.TV