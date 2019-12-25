В Петербурге задержали рецидивиста за мошенничество в сфере недвижимости

Он незаконно завладел квартирой и пытался переоформить на себя еще две.

В Петербурге задержали 48-летнего ранее судимого мужчину, которого подозревают в мошенничестве в сфере недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

По версии следствия, в ноябре прошлого года мужчина предоставил в МФЦ Калининского района подложные документы и незаконно переоформил на себя квартиру на Тихорецком проспекте стоимостью более 3 млн рублей. После этого злоумышленник подал документы на переоформление прав собственности на еще две квартиры, расположенные в Выборгском районе Петербурга. Однако регистрация была приостановлена из-за несоответствия, выявленного в подложных документах.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на мошенничество" и "Мошенничество". Во время оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка изъяли по месту проживания задержанного портативную технику, флэш-накопители и документы, которые могут представлять интерес для следствия.

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Фото: Piter.TV