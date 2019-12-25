Купчинский "внук" с декабря прошлого года ограбил 10 пенсионерок

Он получал на руки от 5000 до 50 тысяч рублей для "больных" родственников.

В полицию Фрунзенского района обратилась женщина 1929 года рождения, которая рассказала о факте мошенничества. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Пенсионерка, проживающая на улице Димитрова, 31/1 рассказала, что 16 февраля ей позвонил неизвестный номер. Звонящий представился её внуков и сказал, что ему нужны деньги на лекарство. Также мужчина сказал, что сам он болен, поэтому деньги заберет его друг. Около семи вечера 16 февраля женщина передала злоумышленнику 5000 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскной информации сотрудники полиции смогли разыскать жителя Ленобласти 1978 года рождения, который нигде не работает. Он был дополнительно изобличен в том, что таким же способом 23 января он на Малой Карпатской, 23 получил 5600 рублей, на Малой Карпатской, 17 – 18 тысяч рублей. Уже 3 февраля у д. 53 корп. 1 по Дунайскому проспекту злоумышленник получил 50 тысяч рублей. Помимо этого, в декабре прошлого года мужчина на Будапештской, 17/2 и 5/1 получил по 18 тысяч рублей, а у Будапештской, 39 – 50 тысяч рублей.

Мужчина находится под подпиской о невыезде. Ранее он также был судим за мошенничество.

Ранее мошенники обобрали пенсионерку на миллион рублей за БАДы.

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