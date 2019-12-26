Мошенники обобрали пенсионерку на миллион рублей за БАДы

Полиция разыскивает злоумышленников.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 14 февраля в полицию Московского района обратилась пенсионерка с заявлением.

Она сообщила, что в период с 11 по 14 февраля двое неизвестных мужчин приезжали к ней в квартиру на проспекте Космонавтов, где под предлогом получения компенсации за ранее приобретенные биологические добавки (БАДы), обманным путем завладели миллионом рублей.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Полиция разыскивает злоумышленников.

Ранее мы сообщили, что у пенсионерки из Петербурга похитили драгоценности под видом снятия порчи.

Фото: Pixabay