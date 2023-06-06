Петербургский автотурист за рулем элитного BMW погиб в ДТП на Алтае

Водитель не смог справиться с управлением, машина съехала с дороги и перевернулась. Травмы оказались смертельными.

В Республике Алтай произошла трагедия: 38-летний владелец фармацевтической компании Артем Кузнецов погиб в результате автомобильной катастрофы. Инцидент произошел во время его участия в местном ралли, стоимость участия в котором достигает почти 800 тысяч рублей, пишет spb.aif.ru.

Маршрут ралли включал живописный участок Чуйского тракта, который был отмечен National Geographic как одна из пяти красивейших дорог мира. Мероприятие сочетало в себе гонки и путешествия, предлагая участникам роскошные условия проживания в лучших отелях региона, а также вертолетные и конные прогулки, эксклюзивные рестораны и многое другое.

Кузнецов прибыл на Алтай вместе с группой автотуристов из своего родного города 15 сентября. 17 сентября около 17:55 на участке Чуйского тракта произошло несчастье: водитель не смог справиться с управлением, машина съехала с дороги и перевернулась. Травмы оказались смертельными.

Представители полиции уточнили, что причины и обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки в соответствии с законодательством. Ранее Кузнецов возглавлял успешную фармацевтическую компанию в Петербурге, которая активно участвовала в госзакупках. Выручка его предприятия за предыдущий год достигла 50 миллионов рублей, а чистая прибыль составила 9 миллионов рублей.