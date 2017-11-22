Автошколы будут выдавать временные права на два года

После согласования со структурой ГИБДД, автошколы могут выдавать временные водительские права.

Как сообщает “ Петербургский дневник ”, в ГИБДД рассматривают возможность разрешить автошколам выдавать временные водительские удостоверения на срок в два года. Такое предложение выдвинули сами учебные заведения.

Документ с соответствующим проектом передан в управление ведомства. По мнению сотрудников, обучающих управлению транспортным средством, за два года можно установить, способен ли водитель безопасно передвигаться на автомобиле или он будет создавать опасные ситуации на дороге.

Далее при выдаче постоянных прав будет учитываться наличие и количество выписанных штрафов за вождение, а также попадание в ДТП.