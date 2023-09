Авторы хоррора Outlast показали ранний трейлер игры в честь её 10-летия

Игра The Outlast Trials выйдет в свет до конца текущего года.

Разработчики серии хорроров Outlast в честь десятилетия релиза первой компьютерной игры Outlast показали наброски и раннюю версию трейлера, который использовался в качестве питчинга для инвесторов проекта. Ролик датируется 2011 годом. Уже спустя пару лет, в 2013 году, создатели из компании Red Barrels выпустили Outlast, за которым последуют другие игры франшизы. Далее пойдут игры Outlast 2 и The Outlast Trials, которая в настоящее время находится в раннем доступе.

Напомним, что The Outlast Trials является первой игрой серии, в которой авторы предусмотрели кооперативный режим. В The Outlast Trials геймеры должны проходить серии испытаний на выживание, решая головоломки и стараясь избегать встречи с местными психопатами.. Полная версия The Outlast Trials должна выйти в свет до конца 2023 года.

Фото и видео: Вконтакте / Игромания