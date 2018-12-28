Авторы билбордов "Послушай мои песни" добились встречи с Тимати и Бастой

Авторы билбордов, призывающих Тимати и Басту "послушать песни", оказались участниками 2 сезона музыкального шоу на ТНТ. С помощью этой акции они привлекли внимание к своему творчеству и уже начала проекта "ПЕСНИ" смогли необычно заявить о себе.

Баннеры появились в Москве на минувшей неделе и сразу привлекли к себе внимание. На каждом рекламном щите было написано обращение к одному из продюсеров 2 сезона шоу "ПЕСНИ", а также цитата из авторской композиции и подпись. Всего в акции канала ТНТ участвовало 4 музыканта: Виолетта Бухмиллер (B2T), Анна Боронина, Асия и певец под псевдонимом Clay. В отличие от Басты, который не отреагировал на акцию молодых артистов, Тимати сообщил в своем Instagram, что готов увидеть Виолетту и Анну во втором сезоне шоу "ПЕСНИ".

Акция ТНТ и участников шоу "ПЕСНИ" успела хорошенько "поднять" соцсети. Вначале билборды вызывали у пользователей вопросы и предположения, а затем породили большой народный креатив, разлетевшийся по интернету в сотнях фотожаб.

Напомним, премьера 2 сезона шоу "ПЕСНИ" пройдет 16 февраля в 20.00 на ТНТ.

Фото: пресс-служба ТНТ.