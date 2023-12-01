Авторы Path of Exile 2 показали геймплей за Наёмника и стрельбу из гранатомёта

Создатели игры анонсировали дополнение.

Студия Grinding Gear Games вместе с демонстрацией геймплея за персонажа Наёмника в компьютерной игре Path of Exile 2 также представила в социальных сетях трейлер и детали будущего крупного бесплатного дополнения с названием "Заклятие". Известно, что этот проект выйдетв свет 8 декабря для персональных компьютерах и 13 декабря на игровых консолях. В рамках сюжета пользователям предстоит очистить Диколесье Вириди от болезни, следуя за огоньками, которые эту самую хворь и выжигают. Авторы пообещали добавить новых боссов противников, алтари и редкие предметы. При этом первобытные огоньки способны усиливать монстров, одновременно даруя усиление редкости предметов. Указанное дополнение внедрит в проект новый класс восхождения — "Восхождение Диколесья", который разделен на три вида: Хранитель Маджи, Колдун Туманов и Прималист Диколесья.

Известно, что в Path of Exile вернётся ключевая механика из лиги "Ультиматум", появятся преображённые камни, новые награды.

Вышел русский трейлер драмы "Белая птица" с Хелен Миррен и Джиллиан Андерсон.

Фото и видео: YouTube / Path of Exile