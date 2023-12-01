Вышел русский трейлер драмы "Белая птица" с Хелен Миррен и Джиллиан Андерсон

В России релиз фильма запланирован на 18 января.

С 18 января в российский прокат выходит американская драма "Белая птица. Новое чудо" с Хелен Миррен и Джиллиан Андерсон в главных ролях. В преддверии премьеры ленты создатели опубликовали в социальных сетях русскоязычный трейлер. Известно, что проект является экранизацией книги Р.Дж. Паласио. Сюжет расскажет о пожилой женщине, которая родилась во Франции. Юность девушки пришлась на период оккупации страны фашистами. Спустя десятилетия она рассказала своему внуку то, о чем не любила вспоминать: о школе, в которой столкнулась с травлей из-за национальности и о том, как однажды ее спас юноша с физическим дефектом. В актерском составе картины также заявлены Орландо Швердт, Ариэлла Глейзер. Возрастное ограничение к просмотру фильма 12+.

Персонаж из "Зова Припяти" вернется в S.T.A.L.K.E.R. 2: новый сюжетный трейлер.

Фото и видео: YouTube / Exponenta Film