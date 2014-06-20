Авторы Flashback 2 представили геймплейный трейлер

Игра выйдет 16 ноября 2023 года.

Студия Microids представила геймплейный трейлер Flashback 2, которая является продолжением культовой игры Flashback, вышедшей в 1992 году.

Ролик представят на грядущей выставке gamescon 2023. В нем показали моменты из игрового процесса. Игрокам предлагается исследовать деспотическое будущее и спасти человечество. Flashback 2 выйдет 16 ноября 2023 года.

Ранее мы сообщали, что Ghostrunner 2 будет переведена на русский язык и выйдет в октябре 2023 года.

Видео: YouTube / Microids