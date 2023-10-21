Авторы Final Fantasy 14: Dawntrail показали новый трейлер и коллаборацию с FF16

Тестирование MMORPG на консолях намечено на начало следующего года.

Разработчики MMORPG Final Fantasy XIV: Dawntrail представили пользователям трейлер, в котором вывесили ряд объявлений касательно будущего компьютерной игры. Первым из нововведений стало представление нового класса — Viper, сфокусированного на нанесении урона бойца с двумя мечами. Вторую профессию грядущего аддона авторы раскроют только в январе 2024 года во время проведения на территории Японии фанатского фестиваля. Следующим приятным анонсом для игроков стала коллаборация игры с Final Fantasy XVI, о которой ранее говорил продюсер обеих игр Наоки Ёсида.

Напомним, что коллаборация пройдёт в патче 6.5х. Геймерам стоит ждать квест названием The Path Infernal, в рамках которого им предстоит помочь главному герою шестнадцатой "Финалки" Клайву Росфилду и бросить вызов могущественному эйкону Ифриту. В качестве наград пользователям предоставят различные бонусы и нового мутанта. Дополнительно создатели рассказали о том, когда они начнут тестировать MMORPG на консолях Xbox Series X|S. Такое тестирование назначено на середину января-февраля 2024 года.

В SnowRunner вышел 11 сезон вместе с обзорным трейлером.

Фото и видео: YouTube / FINAL FANTASY XIV