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Автор текста "Тотального диктанта" рассказал о реакции организаторов
Сегодня, 18:21
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Автор текста "Тотального диктанта" рассказал о реакции организаторов

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Писатель Андрей Геласимов подготовил текст о Константине Циолковском.

Стала известна реакция организаторов акции "Тотальный диктант" на текст писателя Андрея Геласимова. Как сам писатель рассказал порталу 78.ru 17 октября, он изначально не хотел принимать участие в "диктанте", но идея написать текст о главном теоретике русской космонавтики изменила его мнение.

Геласимов отметил, что организаторы сначала расстроились, потому что думали, что это будет что-то "прогосударственное, пафосное". Однако писатель отметил, что его интересует драма человека. 

Ранее мы сообщали о том, что площадки "Тотального диктанта" в Петербурге понесли потери. От встречи участников накануне старта мероприятия отказались Главный штаб Эрмитажа и библиотека имени Ленина на Петроградской стороне. Организаторы, впрочем, уже подыскали для людей новые площадки.

Фото: ВКонтакте / Тотальный диктант 

Теги: геласимов, петербург, тотальный диктант
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура,

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