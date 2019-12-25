Главный штаб Эрмитажа отказался принимать участников "Тотального диктанта"

Организаторы, впрочем, уже подыскали для людей новые площадки.

Площадки "Тотального диктанта" в Петербурге понесли потери: от встречи участников накануне старта мероприятия отказались Главный штаб Эрмитажа и библиотека имени Ленина на Петроградке. Ранее из списка площадок выбыли также "Санкт-Петербургские ведомости". Об этом рассказали организаторы в официальной группе "ТД" "ВКонтакте".

Отмечается, что заявленные площадки отказались от участия из-за ухудшающейся эпидобстановки в городе и болеющих сотрудников. Организаторы уже смогли подыскать несколько альтернативных мест для петербуржцев, записавшихся на выбывшие площадки: ими стали малая сцена Молодёжного театра на Фонтанке, актовый зал Ботанического сада и пространство Third Place.

Организаторы напомнили, что написать диктант можно и дома, если желающие успели взять в пунктах-партнерах мероприятия ручку и бланк. Трансляция для домашних "учеников" будет вестись в соцсетях.

Ранее на Piter.TV: В субботу в Петербурге похолодает до +8 градусов.

Фото: Тотальный диктант в Санкт-Петербурге / "ВКонтакте"