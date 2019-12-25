  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В субботу в Петербурге похолодает до +8 градусов
Сегодня, 15:00
109
Alena_Zinovieva

В субботу в Петербурге похолодает до +8 градусов

0 0

Осадков в этот день не ожидается.

В субботу, 17 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков в этот день не предвидится. Об этом заявили специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

По прогнозу синоптиков, температура воздуха грядущей ночью составит +2…+4 градусов. Днем будет немного теплее – +6…+8 градусов. Ветер будет дуть юго-западный умеренный. Атмосферное давление будет ночью слабо повышаться, днем – понижаться.

Ранее мы писали, что на дороге до Пулково до середины ноября затруднится проезд.

Фото: pixabay.com

Теги: погода спб, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии