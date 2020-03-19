Этот человек хорошо известен всем россиянам.

Автор Конституции назвал "квази-вице-президента" России. Заявление сделал бывший вице-премьер, один из авторов Конституции России Сергей Шахрай.

"Квази-вице-президентом" России он назвал Дмитрия Медведева. Об этом он сказал в интервью изданию "Бизнес ONLINE".

Сергей Шахрай комментировал поправки в Конституцию, новые полномочия для государственных органов. Он сказал, что в результате поправок "появился квази-вице-президент".

Шахрай сказал, что он имеет ввиду Медведева.

Ранее мы писали про презентацию книги Сергея Шахрая "Неизвестная Конституция".