Автопробег Дедов Морозов стартовал в Петербурге

Волшебники и их внучки навестят несколько городских больниц и подарят детям праздник.

В Петербурге начался новогодний автопробег Дедов Морозов. Праздничная колонна везет подарки детям, которые оказались в больнице перед праздниками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Известно, что волшебники начали свой маршрут с Детской городской больницы №1. Затем они проследуют в Детскую городскую клиническую больницу № 5 имени Филатова, а завершится маршрут у детского корпуса Центра имени Алмазова.

Роли Дедов Морозов и их внучек-Снегурочек исполнят волонтеры. Они передадут детям около 2000 сладких подарков и запустят в небо фейерверк.

Ранее мы рассказали о том, что Александр Дрозденко побывал на новогодней ярмарке в Петербурге.

Фото: visit-petersburg.ru