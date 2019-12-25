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Автопробег Дедов Морозов стартовал в Петербурге
Сегодня, 16:31
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Автопробег Дедов Морозов стартовал в Петербурге

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Волшебники и их внучки навестят несколько городских больниц и подарят детям праздник.

В Петербурге начался новогодний автопробег Дедов Морозов. Праздничная колонна везет подарки детям, которые оказались в больнице перед праздниками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия. 

Известно, что волшебники начали свой маршрут с  Детской городской больницы №1. Затем они проследуют в Детскую городскую клиническую больницу № 5 имени Филатова, а завершится маршрут у детского корпуса Центра имени Алмазова.

Роли Дедов Морозов и их внучек-Снегурочек исполнят волонтеры. Они передадут детям около 2000 сладких подарков и запустят в небо фейерверк.  

Ранее мы рассказали о том, что Александр Дрозденко побывал на новогодней ярмарке в Петербурге.

Фото: visit-petersburg.ru

Теги: автопробег, дед мороз, новый год, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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