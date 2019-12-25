Александр Дрозденко побывал на новогодней ярмарке в Петербурге

Губернатор поддержал фермеров 47-ого региона, сделав покупки в нескольких павильонах.

В субботу, 26 декабря, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прибыл на новогоднюю ярмарку, которая проходит на Московской площади в Петербурге. Глава соседнего региона закупил продукцию областных фермеров, поддержав таким образом местных производителей. Информация об этом появилась на сайте пресс-службы администрации 47-ого региона.

Дрозденко осмотрел несколько павильонов и сделал несколько покупок к новогоднему столу. Так, фермеры Ленинградской области смогли предложить руководителю сыр, мед, молочные продукты, мясо, а также - подарки на Новый год и Рождество. Товары губернатор положил в большие корзины, специально припасенные для этого случая.

Павильоны будут работать на Московской площади с 21 по 27 декабря.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области