В России появится первый автономный подводный "робот-краб" , созданный петербуржцами

В 2018 году российские ученые опустят под воду робота-краба, способного поднимать груз в 10 кг.

В 2018 году в России начнет работу подводный "робот-краб". Технология создана специалистами из петербургского морского технического университета и компанией "Океанос". Запуск проекта стартовал в 2016 году и сейчас ученые готовы представить его публике.

Пресс-служба организации сообщила, что в ближайшее время к данному автономному аппарату добавят руку-манипулятор. Робот разработан на основе планирующего типа "глайдер". В скором времени начнутся испытания устройства в реальных условиях. Известно, что робот сможет поднимать груз из-под воды, который не превышает 10 кг.

"Робот-краб" является единственным экземпляром электрического высокоточного подводного манипулятора с пятью-семью степенями свободы на территории России. На мировом рынке есть аналоги, которые обладают меньшим радиусом подводных работ и меньшей грузоподъемности.

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