Комплекс "Автомобильный гараж и жилой дом Крюммеля" признан памятником

Особое историческое значение имеет гараж, ставший настоящией инновацией для своего времени

Комплекс, состоящий из уникального Автомобильного гаража и жилого дома фирмы Карла-Людвига Крюммеля, расположенных по адресам Большая Посадская улица, 12 и Дивенская улица, 9/3, признан объектом культурного наследия регионального значения. Решение подчеркивает важность исторического и архитектурного контекста, формирующего уникальное наследие начала XX столетия, сообщает пресс-служба КГИОП.

Комплекс был возведен в 1913-1914 годах компанией "Бодо Эгенсторф и Ко" по проекту студента Института гражданских инженеров А.В. Болотникова. Особое историческое значение имеет гараж, ставший настоящией инновацией для своего времени. Являясь первым в России специализированным объектом для полного спектра автомобильных услуг – от парковки до ремонтных работ, – он отличался принципиально иной организацией пространства, опережая аналоги в обеих столицах.

Рядом стоящий жилой дом дополняет значимость комплекса. Выполненный в утончённом стиле классицизирующего модерна, нетипичного для архитектуры Петербурга начала XX века, он отличается элегантным внешним видом и декоративным оформлением портала парадного входа, придающим зданию благородный и запоминающийся облик.

Ранее мы сообщили о том, что Юго-Западный корпус Новой Голландии намерены приспособить под ресторан и выставочный зал.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга