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Автомобилистам Петербурга рассказали, на каких улицах установили передвижные камеры
Сегодня, 18:56
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Автомобилистам Петербурга рассказали, на каких улицах установили передвижные камеры

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Камеры ставят на наиболее аварийные участки.

В Петербурге с 12 по 18 сентября установят передвижные камеры, которые будут фиксировать превышение скорости на улицах города. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного. 

Камеры ставят на наиболее аварийные участки. В Центральном районе за скоростью будут следить на Синопской набережной, на проспекте Обуховской обороны, набережной Обводного канала. В Невском районе – на Октябрьской набережной, Товарищескому проспекту, в Калининском районе – на Свердловской набережной, проспекте Культуры.

Адреса работы всех городских комплексов фиксации нарушений ПДД в открытом доступе публикуются на сайте Городского мониторингового центра.

Фото: Piter.tv
 

Теги: автомобилисты, водители, камеры, превышение, скорость
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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