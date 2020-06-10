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Автомобилист устроил стрельбу по водителю мопеда Трефолева
Сегодня, 20:48
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Автомобилист устроил стрельбу по водителю мопеда Трефолева

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По предварительным данным, никто не пострадал.

Во вторник, 23 августа, во время дорожного конфликта началась стрельба на перекрестке улиц Трефолева и Маршала Говорова. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Следствие полагает, что инцидент произошел около половины пятого дня, 46-летний водитель SsangYong повздорил с водителем мопеда. Автомобилист решил завершить спор с помощью выстрела из газового пистолета. По предварительным данным, никто не пострадал. Стрелку уйти от полиции не удалось. Обоих участников конфликта отправили в отделении полиции. 

Фото: Piter.tv

Теги: автомобилист, мопед, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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