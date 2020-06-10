Автомобилист устроил стрельбу по водителю мопеда Трефолева

По предварительным данным, никто не пострадал.

Во вторник, 23 августа, во время дорожного конфликта началась стрельба на перекрестке улиц Трефолева и Маршала Говорова. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Следствие полагает, что инцидент произошел около половины пятого дня, 46-летний водитель SsangYong повздорил с водителем мопеда. Автомобилист решил завершить спор с помощью выстрела из газового пистолета. По предварительным данным, никто не пострадал. Стрелку уйти от полиции не удалось. Обоих участников конфликта отправили в отделении полиции.

Фото: Piter.tv