Депутаты ЗакСа Петербурга начнут ездить на автомобилях Lada с апреля 2024 года

В апреле 2024 года парламентарии петербургского ЗакСа планируют пересесть на отечественные автомобили Lada . Как уточнил спикер городского парламента Александр Бельский, переход на машины российского производства будет стимулировать развитие автомобильной промышленности и способствовать созданию новых рабочих мест.
По словам Бельского, замена депутатского автопарка также улучшит качество предоставляемых услуг. Новые российские автомобили будут обеспечивать комфортабельные условия для депутатов и учитывать все их потребности.
В данный момент завод "Лада Санкт-Петербург" готовится к выпуску седанов. Как только это произойдет, парламентарии оформят заказ на первые 10 авто.
Ранее мы сообщили о том, что депутат петербургского ЗакСа предложил ограничить установку вышек сотовой связи.
Фото: Piter.TV
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