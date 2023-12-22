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Депутаты ЗакСа Петербурга начнут ездить на автомобилях Lada с апреля 2024 года
Сегодня, 15:58
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Депутаты ЗакСа Петербурга начнут ездить на автомобилях Lada с апреля 2024 года

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В данный момент завод "Лада Санкт-Петербург" готовится к выпуску седанов.

В апреле 2024 года парламентарии петербургского ЗакСа планируют пересесть на отечественные автомобили Lada . Как уточнил спикер городского парламента Александр Бельский, переход на машины российского производства будет стимулировать развитие автомобильной промышленности и способствовать созданию новых рабочих мест.

По словам Бельского, замена депутатского автопарка также улучшит качество предоставляемых услуг. Новые российские автомобили будут обеспечивать комфортабельные условия для депутатов и учитывать все их потребности.

В данный момент завод "Лада Санкт-Петербург" готовится к выпуску седанов. Как только это произойдет, парламентарии оформят заказ на первые 10 авто.

Ранее мы сообщили о том, что депутат петербургского ЗакСа предложил ограничить установку вышек сотовой связи.

Фото: Piter.TV

Теги: закс петербурга, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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