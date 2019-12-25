Автомобиль врезался в забор на проспекте Испытателей

Водитель не пострадал.

В субботу, 11 апреля, автомобиль марки Hyundai влетел в забор на проспекте Испытателей. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

На фотографиях видно, что у машины сильно пострадали капот и бампер, а также лопнула шина. В комментариях в шутку заметили, что "на то он и проспект Испытателей, что его все испытывают", а также предположили, что виной случившегося могла стать летняя резина.

Ранее мы писали, что Mercedes занесло на скользкой дороге Дальневосточного проспекта.

Фото: vk.com/spb_today