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Автомобиль врезался в забор на проспекте Испытателей
Сегодня, 10:30
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arteliseev

Автомобиль врезался в забор на проспекте Испытателей

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Водитель не пострадал.

В субботу, 11 апреля,  автомобиль марки Hyundai влетел в забор на проспекте Испытателей. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

На фотографиях видно, что у машины сильно пострадали капот и бампер, а также лопнула шина. В комментариях в шутку заметили, что "на то он и проспект Испытателей, что его все испытывают", а также предположили, что виной случившегося могла стать летняя резина. 

Ранее мы писали, что Mercedes занесло на скользкой дороге Дальневосточного проспекта.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: 1 автомобиль, дтп, забор, ограда
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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