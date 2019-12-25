Mercedes занесло на скользкой дороге Дальневосточного проспекта

Причиной ДТП, вероятно, стали летние шины.

В субботу, 11 апреля, автомобиль марки Mercedes влетел в ограждение на Дальневосточном проспекте. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Очевидцы предполагают, что автомобиль занесло из-за того, что водитель слишком рано сменил шины на летние. На фотографиях видно, что на месте уже работают сотрудники ГИБДД, которые пытаются выяснить детали произошедшего.

Ранее мы писали, что в Петербурге и области пройдут рейды ГИБДД.

Фото: vk.com/spb_today