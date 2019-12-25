  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Mercedes занесло на скользкой дороге Дальневосточного проспекта
Сегодня, 9:20
51
arteliseev

Mercedes занесло на скользкой дороге Дальневосточного проспекта

0 0

Причиной ДТП, вероятно, стали летние шины.

В субботу, 11 апреля,  автомобиль марки Mercedes влетел в ограждение на Дальневосточном проспекте. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Очевидцы предполагают, что автомобиль занесло из-за того, что водитель слишком рано сменил шины на летние. На фотографиях видно, что на месте уже работают сотрудники ГИБДД, которые пытаются выяснить детали произошедшего. 

Ранее мы писали, что в Петербурге и области пройдут рейды ГИБДД.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: 1 автомобиль, дтп, мерседес, ограждение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии