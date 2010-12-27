В Улан-Удэ иномарка врезалась в остановку с людьми, 2 человека погибли

Мужчина погиб на месте, женщина скончалась от полученных травм в приемном покое больницы.

Сегодня, 14 октября, в Улан-Удэ иномарка насмерть сбила двух человек на трамвайной остановке.

ДТП произошло в районе обеда по местному времени на остановке трамвая "Республиканская больница". Автомобиль "Лифан" на полном ходу влетел в людей на остановке. В результате наезда 47-летний мужчина скончался на месте ДТП. На опубликованных кадрах с места трагедии он лежал у заднего правого колеса машины. Под передним левым колесом находилась 56-летняя женщина. Ее успели довезти до больницы, но спасти не смогли. От полученных травм она скончалась.

Травмы получил и водитель "Лифана", после оказания медпомощи его отпустили из больницы. Позднее за медпомощью обратилась еще одна женщина, характер ее травм не уточняется.

Фото: ВК,События Улан-Удэ, Бурятия Life