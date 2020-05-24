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Автомобиль влетел в ограждение на проспекте Косыгина

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Водитель не рассчитал поворот.

В ночь на воскресенье, 24 мая, автомобиль влетел в ограждение недалеко от дома №32/1 на проспекте Косыгина. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте". В распоряжении Piter.tv оказалась видеозапись с ближайшей камеры видеонаблюдения.

Очевидцы считают, что водитель не рассчитал поворот. Информации о пострадавших не поступало.

На данный момент сотрудники ДПС пытаются выяснить все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что машина влетела в дерево на дороге недалеко от Ольгино.

Видео: Piter.tv.

 

Теги: дтп, ограждение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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