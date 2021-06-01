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На видео попал бешеный дрифт легковушки возле остановки в Пушкине

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Водитель не справился с управлением и вылетел на тротуар, проломив затем ограждение.

Днем 1 июня в Пушкине произошло ДТП с участием легкового автомобиля. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом происшествия.

Автомобиль попал в аварию на пересечении Школьной улицы и Октябрьского бульвара. На записи видно, как легковушка резко вылетает с перекрестка и, дрифтуя по проезжей части, выезжает на тротуар. Затем машина пробивает ограждение, вылетает на газон и резко разворачивается.

ДТП произошло неподалеку от пешеходного перехода и остановки. Никто из пешеходов не пострадал. Водитель также остался цел – он смог самостоятельно выбраться из машины и оценить масштабы случившегося.

Ранее мы писали, что в Петербурге реанимобиль сбил девушку на самокате.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дрифт
Категории: Картина дня, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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