Автомобиль сбил лося на Зеленогорском шоссе и уехал

Неизвестный сбил лося на Зеленогорском шоссе в районе поселка Солнечное, животное лежит на проезжей части. Об этом сообщил водитель из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Инцидент произошел утром 16-го августа. Водителя на месте происшествия не оказалось. По всей видимости, он уехал.
Согласно закону "О животном мире", в случае гибели животного виновному придется возместить ущерб государству. Один сбитый лось обойдется водителю в 80 тысяч рублей.
Лосей неоднократно замечали на улицах Петербурга.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK
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