Автомобиль сбил лося на Зеленогорском шоссе и уехал

Сохатый остался на обочине.

Неизвестный сбил лося на Зеленогорском шоссе в районе поселка Солнечное, животное лежит на проезжей части. Об этом сообщил водитель из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент произошел утром 16-го августа. Водителя на месте происшествия не оказалось. По всей видимости, он уехал.

Согласно закону "О животном мире", в случае гибели животного виновному придется возместить ущерб государству. Один сбитый лось обойдется водителю в 80 тысяч рублей.

Лосей неоднократно замечали на улицах Петербурга.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK