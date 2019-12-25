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Автомобиль сбил лося на Зеленогорском шоссе и уехал
Сегодня, 9:24
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nadezhda_sib

Автомобиль сбил лося на Зеленогорском шоссе и уехал

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Сохатый остался на обочине.

Неизвестный сбил лося на Зеленогорском шоссе в районе поселка Солнечное, животное лежит на проезжей части. Об этом сообщил водитель из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент произошел утром 16-го августа. Водителя на месте происшествия не оказалось. По всей видимости, он уехал. 

Согласно закону "О животном мире", в случае гибели животного виновному придется возместить ущерб государству. Один сбитый лось обойдется водителю в 80 тысяч рублей.

Лосей неоднократно замечали на улицах Петербурга. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: лось, трасса
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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