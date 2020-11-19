Автомобиль "помял" две машины, припаркованных на улице Мира

Увидев свои авто, водители не могли понять, что с ними произошло.

В ночь с 17 на 18 ноября легковой автомобиль резко повернул вправо и "помял" две припаркованных машины. Очевидцы предполагают, что это произошло по вине пассажира. Piter.TV публикует видео происшествия.

Инцидент произошел на улице Мира. На утро владельцы авто обнаружили на их транспортных средствах вмятины.

На кадрах с видео видно, что после ДТП один человек начинает гнаться за другим. Оба выходят из одной машины. Предположительно, такси.

Впечатление, что пассажирка "помогла" таксисту руль крутануть. Потом сбежала. написал один из комментаторов.

Ситуацию предстоит разрешить правоохранителям.

Видео: Piter.TV