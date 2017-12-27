В Сестрорецке затопило автомобильную парковку

Коммунальная авария на территории бывшего санатория "Дюны"

Сегодня ночью в Сестрорецке на парковке затопило автомобили. Уровень воды поднялся до бардачков.

"Сегодня в районе 2 часов ночи затопило на 1,5 метра внутридомовых парковку нового ЖК "Светлый Мир". по адресу Таможенная дорога, 11. На фото уже почти все машины убраны, вода уже сошла. У всех владельцев авто мокрые сиденья, вода в бардачках. Владельцев двух авто не нашли. Машины замерзают в воде", - сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

"Так наводнение было ночью, и в городе вода была вровень с набережной, вот и затопило. Дамба была закрыта", размышляют очевидцы.

На данный момент ведется проверка.

Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург