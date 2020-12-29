Сам автомобиль пока не нашелся.

Автомобиль на Богатырском проспекте угнал пьяный "Дед Мороз". О деталях "новогоднего" угона автомобиля Piter.tv 3 января рассказал источник в правоохранительных органах.

Накануне вечером в полицию Приморского района обратился бизнесмен, который рассказал о пропаже своего "кредитного" автомобиля – "Лады Ларгус", которую он купил летом минувшего года. Его машиной пользовался рабочий его компании, 33-летний гражданин Узбекистана. Его опросили – выяснилось, что в новогодний вечер к нему в гости на Богатырском проспекте пришел ровесник и земляк. Они вместе выпили, после чего гость уехал на служебном автомобиле.

Утром 1 января он вернулся с ключами от машины, но без неё. Единственное, что он помнил – он пришел в себя вечером на улице без верхней одежды, где был задержан сотрудниками полиции. Проверка полиции показала, что мужчина был задержан на Центральной улице Всеволожска – мигранта увидели в костюме Деда Мороза.

Записи с камеры наблюдения на Богатырском проспекте показали, как вечером 31 декабря от дома отъезжает автомобиль под управлением мужчины в костюме Деда Мороза. Сам автомобиль пока не нашелся.

Ранее мы сообщали о том, что юных нарушительниц "комендантского часа" для детей задержали в Колпино. Дальнейшие разбирательства продолжились в отделе полиции.

Фото: Piter.tv