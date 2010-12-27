Автомеханик из Выборга приковал 18-летнего юношу на цепь

Молодого человека в течение нескольких дней насильно удерживали в автомастерской на Госпитальной улице.

В Выборгском районе Ленобласти следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении автомеханика из Выборга. Мужчина подозревается правоохранителями в умышленном лишении свободы 18-летнего молодого человека.

Заявление поступило накануне, десятого июня, от женщины тридцати семи лет. По ее словам, молодой человек вышел на прогулку, после чего не вернулся. В тот же день со службами правоохранительных органов связался и сам узник, он написал смс, с информацией о том, что его насильно удерживают в автомастерской на Госпитальной улице.

10 июня, в Петербурге 18-летнего парня избили, дважды похитили, пристегнули на цепь в автомобильной мастерской и требовали с него несуществующий долг. По подозрению задержан 36-летний житель Выборга. Вечером 27 мая на Приморском шоссе в Выборге мужчина посадил парня в свой "Шевроле", привез в автомастерскую, привязал к трубе тросом и стал требовать возврат несуществующего долга в сумме 35 000 рублей.

Жертве удалось сбежать, но упрямый механик нашел его 7 июня в поселке Лужайка, у знакомой 14-летней девушки. Избив парня руками и ногами, злоумышленник привез его обратно и пристегнул к трубе цепью. 10 июня в автосервис приехала та самая девушка, с телефона которой юноша отправил матери сообщение.

В настоящее время следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.