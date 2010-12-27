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Автоледи заплатила штраф из-за страха стать уборщицей
Сегодня, 14:33
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nastya960
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Автоледи заплатила штраф из-за страха стать уборщицей

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Она водила автомобиль в нетрезвом виде.

Петербурженке выписали штраф в 150 000 рублей за вождение в нетрезвом виде. Только платить она его согласилась после угрозы стать уборщицей. Об этом сообщают городские СМИ.

29-летняя автоледи повторно была задержана за вождение в нетрезвом виде и по приговору суда должна была оплатить штраф в 150 тысяч рублей. Только с выплатой она не торопилась. Тогда приставы направили в суд представление. Они просили заменить штраф более серьезным наказанием, например, принудительными работами.

Должница испугалась того, что ей придется взять в руки швабру с метлой и сразу же погасила задолженность. 

Ранее мы сообщали, что в Курортном районе автоледи сбила двух подростков.

Фото: pixabay.com

Теги: автоледи , спб , штраф
Категории: Лента новостей

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