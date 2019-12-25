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Автохам на "Лексус" во Владивостоке облил пешеходов грязной водой и получил штраф
Сегодня, 9:22
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MShaffter

Автохам на "Лексус" во Владивостоке облил пешеходов грязной водой и получил штраф

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Молодой человек записал на видео, как он окатывает людей грязной водой с комментарием "бесплатная мойка..(лиц)" и опубликовал его в соцсетях.

Во Владивостоке автохаму назначили штраф в размере 80 тысяч рублей.

РИА Новости сообщает, что в июне нынешнего года после сильного ливня, когда Владивосток буквально ушел под воду, в интсаграм появилось видео, снятое из салона "Лексуса". На видео машина проезжает на скорости по огромной луже, окатывая людей с ног до головы грязной водой. Видео комментируется автором словами "бесплатная мойка... лиц".

Позднее видео было удалено, а молодой человек принес свои извинения горожанам. Суд назначил ему штраф в размере 80 тысяч рублей за "мелкое хулиганство".

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Фото:ВК, Владивосток 

Теги: автохам, новости владивостока, штраф автохам
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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