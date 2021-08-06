Сотрудники ГИБДД помогли "Горэлектротрансу" установить виновника падения кондуктора

Водитель легкового авто создал аварийную ситуацию, в результате которой кондуктор троллейбуса упал и получил травмы.

В пятницу, 6 августа, пресс-служба "Горэлектротранса" рассказала о помощи отдела ГИБДД по Фрунзенскому району в установлении нарушителя правил дорожного движения, чьи резкие маневры привели к травме кондуктора, который находился в троллейбусе, двигающемся по маршруту.

Аварийная ситуация произошла 11 июля на проспекте Славы у дома №15. Машина белого цвета, которая двигалась в попутном направлении, резко перестроилась со второй полосы для поворота направо прямо перед троллейбусом. Чтобы избежать столкновения, троллейбус резко затормозил, из-за этого кондуктор упала, ударившись о перекладину. Медики зафиксировали травму спины и закрытый перелом ноги. Нарушитель скрылся с места происшествия.

В полиции возбудили дело административном правонарушении. Виновника установили во время совместной работы службы транспортной безопасности "Горэлектротранса" и дорожной полицией. Следствие по делу еще не окончено.

Директор СПб ГУП "Горэлектротранс" Денис Минкин личную благодарность заместителю начальника ОГИБДД УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга Амиру Шамхалову за оперативные действия, профессионализм и организованность.

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Видео: пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс"